Москва3 ноя Вести.Дональд Трамп, используя метафору очищенного зеркального пруда перед мемориалом экс-президента США Авраама Линкольна, пытался представить свои достижения и намерения перед промежуточными выборами в Конгресс США, но эта метафора оказалась не совсем удачной, так как пруд так и не стал синим, символизируя возможную неудачу его партии. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Местом своего финального выступления перед промежуточными выборами президент США Дональд Трамп выбрал зеркальный пруд перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне. Президент США рассказывает, как благодаря его усилиями отражающий бассейн (как его еще называют) был очищен от грязи и растительности, которую развели в нем экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден. Конечно, это еще и метафора беспрецедентных усилий Белого дома в первые два года работы новой администрации. На заднем плане, по трамповскому замыслу, находится то самое очищенное вашингтонское болото. Проблема лишь в том, что синим пруд все равно не стал. Выглядит вода такой же зеленоватый. Да и синий - это цвет Демократической партии США, которая уже завтра надеется поднять волну, которая должна смыть республиканское большинство из одной, а может и из двух палат Конгресса. В общем, как корабль назовешь, так он и поплывет…или потонет заявил Богданов

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова заявил, что победители предстоящих 3 ноября выборов в Конгресс США станут доминирующей силой в американской политике. Представители Демократической партии ненавидят Америку, отметил Трамп