В Липецкой области невеста отсудила более 400 тыс. за пустые столы на свадьбе

Невеста отсудила более 400 тыс. рублей за испорченную свадьбу в Липецкой области В Липецкой области невеста отсудила более 400 тыс. за пустые столы на свадьбе

Москва19 сен Вести.Суд в Липецкой области взыскал с организатора свадебного банкета для 47 гостей более 400 тысяч рублей в пользу невесты, чья свадьба была испорчена из-за пустых столов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что девушка заключила с предпринимательницей договор на организацию питания для гостей на свадьбе. По условиям договора, на мероприятии должны были подаваться брускетты, салаты, горячее, должен был быть организован фуршет и чайная зона. Также должны были работать три официанта. За это девушка заплатила около 130 тысяч рублей.

Однако в день торжества фуршет состоял лишь из винограда, воды и тарталеток, которые невеста не заказывала, закусок к оговоренному сторонами времени на столах не было, горячее подали с опозданием и не всем гостям, а чайная зона и вовсе отсутствовала говорится в документах

Продукты для нарезок, которые купила невеста, не подали. В результате задержки банкета на час сократилось время работы ведущей, что обернулось убытками в 7,5 тысячи рублей, отмечается в документах.

Из материалов следует, что невеста испытала стыд. Девушка извинялась на своей свадьбе перед гостями за пустые столы.

Невеста предложила ответчице добровольно вернуть деньги по договору, но не получила ответа.

В итоге суд в Липецкой области взыскал в пользу невесты более 400 тысяч рублей - 110,7 тысячи рублей за некачественные услуги, неустойку в том же размере, 25,1 тысячи убытков, 20 тысяч компенсации морального вреда и штраф в 133,3 тысячи рублей отмечается в сообщении

Помимо этого, суд взыскал с организатора более 46 тысяч судебных расходов.