Москва29 ноя Вести.Слишком идеальная анкета и быстро возникшее совпадение на сайте знакомств могут быть признаками романтического мошенничества, предупредил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, злоумышленники могут неделями или месяцами завоевывать доверие собеседника: ежедневно общаться, строить совместные планы и формировать эмоциональную привязанность. Затем они просят сначала небольшую сумму, а позже — более крупную, после чего исчезают.

Щербаченко советует насторожиться, если новый знакомый представляется, например, военным, врачом или IT-специалистом, живущим за границей, и очень быстро начинает казаться идеальным партнером.