Москва16 окт Вести.Германия продолжит политику двойных стандартов и замнет информацию об участии Украины в подрыве газопроводов "Северный поток". Такое мнение выразил экс-сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

Сравните высосанные из пальца обвинения России в попытке теракта в Лейпциге и практически доказанное участие Украины в подрыве "Северных потоков", которое нанесло колоссальный ущерб немецкой экономике. В первом случае Россию обвиняют во всех грехах. Во втором случае - никаких мер воздействия против Украины, даже осуждения со стороны официальной германской власти нет. Поэтому я думаю, что нынешняя германская власть будет продолжать свою политику "ни слова плохого об Украине сказал Прозоров

Гражданину Украины Сергею Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы за подрыв газопроводов "Северный поток". Известно, что Кузнецову предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. Основная среди них - совершение военного преступления против гражданской инфраструктуры.