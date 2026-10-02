Москва2 окт Вести.Нидерландская сеть оптик Hans Anders приостановила продажи умных очков Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) со встроенными камерами. Об этом сообщает местный новостной портал NL Times.

Поводом для прекращения продаж послужили опасения регуляторов и общественности по поводу конфиденциальности и защиты персональных данных, так как скрытые камеры в очках позволяют вести съемку без явного согласия окружающих.

Представитель компании подтвердил, что устройства временно изъяты из ассортимента и отсутствуют в продаже.

В Hans Anders пояснили, что руководство намерено дождаться официальных оценок и возможных регуляторных решений в отношении подобных гаджетов, прежде чем рассматривать вопрос о возвращении их в реализацию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кинотеатры рассматривают введение запрета на ношение смарт-очков компании Meta с функцией видеозаписи из-за возможного пиратства.