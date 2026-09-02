Нидерланды доставили в Британию 86 тонн золота из Северной Америки Нидерланды переправили 86 тонн золота из Северной Америки в Британию

Москва2 сен Вести.Центральный банк Нидерландов (DNB) с марта по август 2026 года переместил в Лондон около 86 тонн золота из примерно 313 тонн, которые хранились в США и Канаде. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Регулятор объяснил это решение ростом геополитической напряженности, а также стремлением повысить ликвидность резервов. В DNB отметили, что золото, размещенное в Нью-Йорке и Оттаве, в чрезвычайных ситуациях нельзя использовать так же быстро и напрямую, как металл, переданный на хранение Банку Англии.

Операцию провели двумя способами. Около 59 тонн золота были проданы в Нью-Йорке, после чего такой же объем приобрели в Лондоне. Еще более 27 тонн физически вывезли из США и Канады.

Как стало известно ранее, золото продемонстрировало самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца XX века. Так, его стоимость с 2000 года увеличилась в 12 раз.