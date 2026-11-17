В Нидерландах пройдет национальный саммит по подготовке к вооруженному конфликту

Нидерланды готовятся к военному конфликту В Нидерландах пройдет национальный саммит по подготовке к вооруженному конфликту

Москва17 ноя Вести.В Нидерландах 23 ноября впервые пройдет национальный саммит по подготовке государства и населения к различным кризисам. В их числе - потенциальный полномасштабный вооруженный конфликт, цитирует РИА Новости сообщение министерства обороны Нидерландов.

Нельзя исключать, что НАТО – а значит, и Нидерланды – могут быть втянуты в полномасштабный вооруженный конфликт заявили в ведомстве

Саммит объединит 500 представителей министерств и ведомств, деловых, научных и общественных кругов Нидерландов.

Ранее командующей ВС Нидерландов Онно Эйкельсхейм призвал страну готовиться к серьезному военному конфликту.

По мнению российского посла в Гааге Владимира Тарабрина, страна уже встала на путь все более глубокого вовлечения в конфликт на Украине.