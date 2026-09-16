Никитин вошел в совет директоров РЖД Никитин вошел в состав совета директоров РЖД

Москва16 сен Вести.Правительство РФ переизбрало совет директоров "Российских железных дорог" (РЖД) в количестве 13 человек, в него вошел министр транспорта Андрей Никитин. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в состав совета также вошли глава холдинга Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, вице-премьер РФ Геннадий Савельев, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Главный акционер РЖД в лице правительства РФ постановил не принимать решение о выплате дивидендов за 2025 год, чистую прибыль в размере 13,4 млрд рублей (95% годовой чистой прибыли) оставить нераспределенной, 703 млн рублей (5% годовой чистой прибыли) направить на формирование резервного фонда.

31 июля президент России Владимир Путин заявил, что развиваемая РЖД сеть квантовых коммуникаций должна быть экономически эффективной для страны.