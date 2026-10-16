Москва16 октВести.В Якутии планируют нарастить добычу угля до 56 млн тонн по итогам 2026 года, что на 4,5 млн тонн больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил представитель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.
В этом году мы идем с опережением прошлогоднего графика на 6%. И мы думаем, что цифра 56 млн тонн добычи угля в этом году в республике будет достигнутаотметил глава Якутии
Губернатор подчеркнул, что за последние годы объем добычи угля в Якутии вырос почти втрое, и республика намерена продолжать планомерное увеличение показателей.