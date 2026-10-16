Николаев: добыча угля в Якутии в 2026 году может увеличиться до 56 млн тонн В Якутии планируют нарастить добычу угля до 56 млн тонн

Москва16 окт Вести.В Якутии планируют нарастить добычу угля до 56 млн тонн по итогам 2026 года, что на 4,5 млн тонн больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил представитель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

В этом году мы идем с опережением прошлогоднего графика на 6%. И мы думаем, что цифра 56 млн тонн добычи угля в этом году в республике будет достигнута отметил глава Якутии

Губернатор подчеркнул, что за последние годы объем добычи угля в Якутии вырос почти втрое, и республика намерена продолжать планомерное увеличение показателей.