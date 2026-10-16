Николаев сообщил об экономии топлива в Якутии за счет гибридных электростанций Николаев: гибридные электростанции сэкономили Якутии 250 млн рублей на топливе

Москва16 окт Вести.Только за 2025 год Якутии с помощью гибридных электростанций удалось сэкономить свыше 250 млн рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Айсен Николаев.

По его словам, эта сэкономленная сумма будет и дальше расти.

15 проектов реализовано, и вот только за прошлый год эффект по экономии топлива составил для них свыше 250 млн рублей. Мы думаем, что эта цифра будет и дальше расти сказал Николаев

Ранее глава республики сообщил о планах нарастить добычу угля в регионе до 56 млн тонн по итогам 2026 года, что на 4,5 млн тонн больше, чем в прошлом году.