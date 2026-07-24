НМИЦ радиологии предупредил о фейковых предложениях вакцины "Энтеромикс" в Сети НМИЦ радиологии зафиксировал мошенничество с продажей вакцины "Энтеромикс"

Москва24 июл Вести.В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии (НМИЦ) Минздрава России заявили о появлении поддельных сообществ и Telegram-каналов, где мошенники предлагают приобрести онколитическую вакцину "Энтеромикс". Аферисты выдают себя за представителей медицинских организаций или ссылаются на авторитет центра, обещая доступ к препарату или участие в "закрытых программах лечения" за денежное вознаграждение.

В официальном заявлении центра на сайте подчеркивается, что это чистой воды обман.

Мы фиксируем случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники, выдавая себя за представителей медицинских организаций или ссылаясь на НМИЦ радиологии Минздрава России, предлагают приобрести вакцину "Энтеромикс", попасть в "закрытую программу лечения" или записаться на исследование за денежное вознаграждение. Это мошенничество говорится в сообщении

В НМИЦ радиологии напоминают, что вакцина в настоящее время находится на первой фазе клинических исследований, а значит, не продаётся и не доступна для свободного приобретения. Запись на участие в испытаниях проводится исключительно через официальные каналы, без посредников и совершенно бесплатно.

НМИЦ радиологии Минздрава России не создает закрытых чатов, не предлагает купить вакцину, не собирает деньги и не ведет запись через сторонние сообщества или анонимные аккаунты подчеркнули в центре

"Энтеромикс" создан специалистами НМИЦ радиологии совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. Препарат содержит четыре непатогенных вируса, способных уничтожать злокачественные клетки и стимулировать противоопухолевый иммунитет.