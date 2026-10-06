Москва6 окт Вести.Cредства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 868 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 октября текущего года до 9.00 мск 6 октября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 868 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря отметили в ведомстве

Ранее мэр Москвы Сергей сообщил, что с 20.30 мск 5 октября до 5.00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА — большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, 105 — были сбиты на подлете к Москве. Позже Собянин сообщил о ликвидации еще 19 БПЛА, летевших в сторону столицы.