Москва16 апрВести.Компании "Норникель" и "Яндекс" сотрудничают в создании программ для оптимизации работы бухгалтеров, юристов и кадровиков. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
С "Яндексом" горно-металлургическая компания ведет сразу несколько пилотных проектов.
У "Норильского никеля" есть несколько пилотных проектов с "Яндексом": по созданию помощников, которые должны существенным образом оптимизировать труд бухгалтеров, юристов и кадровиков; кое-что в области управления казначейством и многие другие функциисообщил Потанин
Он также обозначил "Норникель", как одного из лидеров по практическому применению искусственного интеллекта.