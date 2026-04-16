"Норникель" и "Яндекс" создают проект по оптимизации работы бухгалтера и юриста

"Норникель" и "Яндекс" работают над оптимизацией работы бухгалтеров и юристов "Норникель" и "Яндекс" создают проект по оптимизации работы бухгалтера и юриста

Москва16 апр Вести.Компании "Норникель" и "Яндекс" сотрудничают в создании программ для оптимизации работы бухгалтеров, юристов и кадровиков. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

С "Яндексом" горно-металлургическая компания ведет сразу несколько пилотных проектов.

У "Норильского никеля" есть несколько пилотных проектов с "Яндексом": по созданию помощников, которые должны существенным образом оптимизировать труд бухгалтеров, юристов и кадровиков; кое-что в области управления казначейством и многие другие функции сообщил Потанин

Он также обозначил "Норникель", как одного из лидеров по практическому применению искусственного интеллекта.