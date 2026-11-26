Норвегия закупит 70 новых БМП CV-90 для бригады на границе с Россией Осло приобретет 70 боевых машин пехоты совместно со странами НАТО

Москва26 ноя Вести.Норвегия закупит 70 новых боевых машин пехоты CV-90, часть из которых поступит на вооружение бригады "Финнмарк", дислоцированной в приграничной с Россией области. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Торе Сандвика сообщает телерадиокомпания NRK.

Поставки бронетехники для бригад "Север" и "Финнмарк" запланированы на период с 2030 по 2040 год. Закупка реализуется в рамках совместной оборонной программы с участием Швеции, Финляндии, Нидерландов и Литвы; официальное соглашение стороны подпишут в пятницу.

Новая бригада "Финнмарк" была сформирована норвежским военным ведомством в августе 2025 года на фоне изменения обстановки в сфере безопасности.