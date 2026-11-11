"Носокгейт": как повышение цен на носки стало символом кризиса в Японии The Telegraph: Uniqlo не стал повышать цены на носки из-за недовольства японцев

Москва11 ноя Вести.Магазин одежды Uniqlo попытался повысить цены на носки в Японии, однако руководство бренда было вынуждено отменить это решение из-за волны недовольства среди покупателей. Ситуацию назвали символом кризиса стоимости жизни в Японии, пишет The Telegraph.

Компания собиралась увеличить стоимость базовой пары носков на 100 иен – с 290 до 390 иен (со 151 до 204 рублей). Однако японцы стали массово высказывать в соцсетях свое недовольство этим решением, после чего бренд все "переиграл" и извинился за "причиненные неудобства".

"Носокгейт" стал символом кризиса стоимости жизни в Японии, который не преодолен, несмотря на обещания реформ со стороны Санаэ Такаити, премьер-министра Японии... В стране, где десятилетия дефляции сформировали неприятие высоких цен и устойчивое представление о том, что подорожание товаров недопустимо, оно оказалось особенно болезненным говорится в публикации

Издание отмечает, что за последний год цены на основные продукты питания, в том числе рис, выросли вдвое. Дополнительную нагрузку создают ослабление иены и подорожание импортных товаров. Так, японские компании столкнулись с дилеммой: смириться с растущими издержками или повышать цены, рискуя при этом потерять лояльных покупателей.

Власти страны в свою очередь, как отметили эксперты, делают упор не на борьбу с ростом цен, а на вопросы национальной безопасности, реформирование разведывательных служб и изменению порядка престолонаследия.