Новак рассказал о феномене "черных лебедей" в энергетике Новак исключил возможность прогнозирования "черных лебедей" в энергетике

Москва17 окт Вести.Появление непредвиденных кризисных факторов на энергетическом рынке в ближайшие 5-10 лет невозможно предугадать. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Зампред правительства подчеркнул, что феномен так называемого "черного лебедя" заключается именно в его абсолютной непредсказуемости. Определить источник новых вызовов заранее невозможно.

Пока не понимаем, … откуда может вылететь и какого рода добавил Новак

Ранее Новак заявил, что мировой рынок нефти переживает очередной шок, связанный с геополитикой.