Новак заявил, что сроки восстановления российских НПЗ не такие уж длинные

Новак: сроки восстановления российских НПЗ не такие уж длинные Новак заявил, что сроки восстановления российских НПЗ не такие уж длинные

Москва3 сен Вести.Сроки восстановления российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) разные и не такие уж длинные. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Он напомнил, что предприятия должны как минимум раз в год проводить плановые ремонтные работы, особенно зимой. Это позволяет обеспечить стабильное функционирование завода.

Есть ремонты внеплановые. Сроки определяются наличием конкретных там требований к восстановлению конкретного оборудования. Могу прямо сказать, что они разные и не такие уж длинные добавил политик

Новак отметил, что большинство заводов были введены в эксплуатацию во второй половине августа. В связи с этим на рынке автобензина уже наблдаются "некоторые улучшения".

Этот процесс постоянный, и мы работаем с компаниями, с нашими предприятиями промышленности, которые обеспечивают поставки необходимого оборудования для ремонта... и обеспечивалось восстановление заводов подчеркнул зампреда правительства

Ранее Новак заявлял, что у России хватит мощностей и компетенций на восстановление 100% поврежденных НПЗ.