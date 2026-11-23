В Иордании хотят запретить GTA VI для защиты детей и молодежи

Новую часть GTA могут запретить в Иордании В Иордании хотят запретить GTA VI для защиты детей и молодежи

Москва23 ноя Вести.Власти Иордании намерены ввести запрет на компьютерную игру GTA VI с целью защиты детей и молодежи. Комиссия по урегулированию телекоммуникаций уже готовит правовую базу для этого, заявила председатель регулятора Лара Аль-Хатиб, слова которой приводит портал Roya News.

По ее словам современные компьютерные игры не ограничиваются "традиционными изолированными развлечениями", и "превратились в открытые цифровые пространства, где игроки напрямую общаются с незнакомцами по всему миру".

Кроме того, хоть GTA VI и имеет рейтинг "только для взрослых", она по-прежнему не имеет "строгих технических барьеров", поэтому дети и подростки могут свободно скачать ее.