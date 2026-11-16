Москва16 ноя Вести.Власти Иордании приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны из-за необходимости защиты национальной безопасности. Об этом сообщило Управление общественной безопасности королевства.

Согласно заявлению ведомства, блокировка приложения стала частью мер по противодействию противоправной деятельности в интернете.

Доступ к приложению Telegram заблокирован в Иордании в рамках усилий по укреплению цифровой безопасности и защиты пользователей, а также чтобы положить конец угрозам и нарушающей законодательство деятельности с использованием цифровых платформ говорится в пресс-релизе

Власти королевства считают, что мессенджер может использоваться для распространения экстремистских и фундаменталистских идей, а также совершения киберпреступлений.

Ранее власти Киргизии предупреждали Telegram о возможной блокировке. Причиной стало систематическое уклонение от постановки на учет в налоговом органе страны.