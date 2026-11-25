Москва25 ноя Вести.Новый многофункциональный гостиничный комплекс "Россия", расположенный недалеко от парка "Зарядье", это бриллиант в коллекции гостиничного хозяйства столицы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пятизвездочную гостиницу, расположенную рядом с Кремлем и парком "Зарядье". Она находится недалеко от того места, где стояла советская гостиница "Россия" и теперь будет носить ее имя. Ожидается, что новый комплекс станет одним из флагманов московской индустрии гостеприимства.

Этот отель, думаю, будет пользоваться спросом у своей целевой аудитории. То, как он функционально наполнен, какими ресурсами, интерьерными решениями и культурными кодами обладает отель, я уверен, что это будет являться его преимуществом. Городу не хватало подобного бриллианта в огромной коллекции гостиничного хозяйства города Москвы. Уверен, что у этого отеля большое будущее отметил Козлов

Он добавил, что в гостинице созданы все условиях для проживания маломобильных клиентов и родителей с детьми.

Туризм - один из приоритетов развития Москвы. И развитие гостиничного хозяйства также находится на контроле у мэра. Приняты градостроительные решения, которые закладывают фундамент для обновления гостиничного фонда Москвы. И ввод этого объекта, уверен, также в положительном ключе повлияет и на туристический поток, и на развитие города… Отель такого подобного уровня, конечно, отвечает запросам самого взыскательного клиента сказал председатель комитета по туризму Москвы

По его словам, первые посетители смогут насладиться сервисом гостиницы уже в ближайшие новогодние праздники.