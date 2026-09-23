Москва23 сен Вести.Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал поручил новому министру юстиции и внутренних дел Ганзоригийн Тэмуулэну уволить сотрудников правоохранительных органов, назначенных его предшественником Сайнбуянгийн Амарсайханом.

Глава правительства заявил о необходимости сформировать новую команду без конфликтов интересов. По его оценке, судебная и правоохранительная системы страны столкнулись с серьезными проблемами, а сфера внутренней безопасности оказалась чрезмерно политизирована.

Я распорядился уволить должностных лиц правоохранительных органов, назначенных отстраненным министром юстиции и внутренних дел. Поэтому увольняйте всех, кто был назначен им в последнее время сказал Учрал, слова которого приводит пресс-служба

Амарсайхан был отправлен в отставку на прошлой неделе.