Новый вид краба в Азовском море может изменить экосистему Таманского залива Ученая Колючкина предупредила о влиянии грязевого краба на Таманский залив

Москва10 окт Вести.Появление чужеродного всеядного грязевого краба в Азовском море может повлиять на экосистему Таманского залива, сообщила ТАСС старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Галина Колючкина.

Впервые этот вид краба был обнаружен в 2024 году в районе, прилегающем к Керченскому проливу. Позднее его также фиксировали у побережья Крыма, в Севастополе и в западной части Черного моря. Исследования сентября 2026 года показали, что он освоил весь Таманский залив.

Появление еще одного бентосного вида-полифага в Азовском море, где ранее в массовом количестве из десятиногих ракообразных был представлен преимущественно крабом Харриса, представляет собой значимое событие. Это может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на функционирование экосистемы в целом отметила ученая

По ее словам, новый вид может стать источником пищи для промысловых рыб, обитающих у дна и в толще воды. Вместе с тем краб способен сократить численность некоторых видов двустворчатых моллюсков, добавила она.

Колючкина также не исключила конкуренции нового вида с местными крабами и крабом Харриса, который уже широко распространился в Таманском заливе.