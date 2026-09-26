Москва26 сен Вести.Уровень солености воды в Азовском море может достигнуть исторического максимума в 20,5 промилле к 2040 году. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Михаил Чесалин.

В 2024 году средняя соленость моря выросла до 14,65 промилле, а в 2026 году зафиксирован исторический максимум за 150 лет наблюдений — 16 промилле. Основная причина — резкое сокращение пресноводного стока Дона и Кубани с примерно 29-30 куб. км до 12-14 куб. км в год на фоне роста температуры и испарения. Рост солености составил примерно 60% уточнил ученый

По его словам, согласно прогнозам Южного филиала ФГБНУ "ВНИРО", при сохранении такой тенденции к 2030 году уровень солености Азовского моря может составить 17,4 промилле, а к 2040 году — 20,5, что фактически превысит соленость Черного моря (18 промилле).

Ранее сообщалось, что рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также из Атлантики и Тихого океана.