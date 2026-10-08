Ученые обнаружили, что чужеродный краб освоил весь Таманский залив Грязевой краб из Атлантики начал распространяться по Азовскому морю

Москва8 окт Вести.Грязевой краб, вселившийся из Атлантики и впервые обнаруженный в Таманском заливе Азовского моря в 2024 году, распространился по всей акватории залива и начал продвигаться в юго-восточную часть Азовского моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.

Расширение ареала ученые зафиксировали во время сентябрьского этапа экспедиции "Черное море – 2026". Исследователи обнаружили половозрелых особей с икрой, что может свидетельствовать об акклиматизации вида и формировании в регионе самовоспроизводящейся популяции.

Исследования сентября 2026 года показали, что он освоил весь Таманский залив, включая его внутренние части, а также заходит и в юго-восточную часть Азова вплоть до мыса Каменный говорится в сообщении института

В 2024 году в районе, прилегающем к Керченскому проливу, был найден только один экземпляр грязевого краба. Позднее его также фиксировали у побережья Крыма, в Севастополе и в западной части Черного моря.

Основным местом обитания вида ученые называют скопления двустворчатых моллюсков. Краб питается небольшими беспозвоночными и может конкурировать с местными видами, а также с другим вселенцем – крабом Харриса, который широко распространен в Таманском заливе и Азовском море.