Москва20 ноя Вести.Альтернативой строгим детокс-диетам будет сбалансированное питание, состоящее из полноценных приемово пищи, указала в беседе с NEWS.ru нутрициолог Вероника Сергунина

Альтернатива строгим детокс-диетам — это правильное, сбалансированное питание. Либо детокс, что называется, с научным подходом. То есть в целом должен быть рацион, который состоит не из соков и смузи, а из полноценных приемов пищи сказала она

По мнению Сергуниной, приемы пищи должны состоять из блюд, которые "улучшают естественный процесс детоксикации организма" и поддерживают работу внутренних органов. Она считает, что необходимо вводить в рацион горькие продукты, такие как, например, руккола, редис, кинза, черемша, и сокращать потребление животного белка, заменяя его растительным.