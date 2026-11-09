Москва9 ноя Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о трехмесячном Дамире Кашлеве из Вологды.

У Дамира сложный и тяжелый врожденный порок сердца – тетрада Фалло, множественные нарушения в строении сердца. Но и это не все беды, обрушившиеся на кроху с рождения, – у Дамира обнаружили еще и острый дефицит кислорода в крови, вызванный сужением дыхательных путей. Малыша спасет срочная операция, которую взялись провести сразу две бригады хирургов в Детской больнице имени Н.Ф. Филатова в Москве. Но оплатить дорогую операцию многодетная семья не в силах.

Из письма Алмагуль Кашлевой, мамы Дамира: "Тяжелый порок сердца у Дамира обнаружили еще до рождения. Сразу после появления на свет малыша обследовали, в крохотном сердечке оказались четыре сложные аномалии. Врачи сказали, что понадобится объемная операция, но прежде ребенку нужно окрепнуть и набрать вес. Первый месяц все было спокойно – малыш хорошо кушал, много спал, прибавлял в весе. А потом дыхание стало сбивчивым, тяжелым, появились хрипы. С подозрением на пневмонию Дамира забрали в больницу, начали лечить. В один из дней он потерял сознание. Состояние стремительно ухудшалось. Местные врачи связались с коллегами из московской Филатовской больницы, нас согласились принять на обследование и лечение. Помимо тетрады Фалло у сына выявили сильное сужение трахеи и бронхов, в крови – острая нехватка кислорода. Консилиум принял решение об операции сразу двумя бригадами хирургов. Но лечение будет платным, счет огромный. Дамир наш четвертый ребенок, таких денег у нас никогда не было. Малыш в реанимации, тянуть с операцией нельзя. Пожалуйста, помогите спасти сына!"

Для спасения Дамира Кашлева не хватает 2 362 536 руб.

Кардиолог Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Светлана Бирюкова (Москва): "У Дамира крайне редкое сочетание сложных врожденных пороков сердца и дыхательной системы: тетрада Фалло и стеноз трахеи и бронхов. Чтобы избежать нарастания дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, угрожающей жизни мальчика, ему необходима сложная комбинированная операция с участием двух бригад врачей – торакальной и кардиохирургической".

Стоимость операции 3 218 135 руб.

855 599 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 2 362 536 руб.

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