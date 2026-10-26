Москва26 окт Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 14-летней Эмилии Аскаровой из поселка Отрадный Ростовской области.

У девочки синдром Шерешевского – Тёрнера: ее организм не вырабатывает достаточное количество гормона роста. Сейчас рост Эмилии составляет 133 см при норме в 146–163 см. Болезнь не только практически останавливает рост костей – она также вызывает нарушения в формировании и работе жизненно важных систем организма. Но выход есть. Сейчас, пока у девочки открыты зоны роста, ей необходим длительный прием препарата растан – он поможет телу Эмилии расти нормально. Однако стоит лекарство дорого, родителям девочки не осилить его покупку самостоятельно.

"Когда дочке было семь лет, стало заметно, что она отстает в росте от сверстников – в классе она была самой низкой. А к десяти годам отставание в росте было уже таким сильным, что педиатр направила нас к эндокринологу в областную больницу. Эмилия сдала гормоны, ей сделали рентген кистей рук – все показатели были в пределах допустимых, никаких рекомендаций нам не дали. За последующие два года дочка подросла всего на три сантиметра. Впоследствии она прошла еще одно обследование, и на этот раз рентген кистей рук показал, что по росту Эмилия отстает примерно на три года. Генетический анализ выявил у нее синдром Шерешевского – Тёрнера: в организме дочери не вырабатывается достаточное количество гормона роста. Самое страшное, что из-за болезни не только практически полностью останавливается рост костей, но и внутренние органы развиваются неправильно, что может привести к тяжелым осложнениям. У Эмилии уже есть нарушения в формировании жизненно важных систем организма. Сейчас, когда зоны роста у дочки еще открыты, врачи назначили ей инъекции препарата растан: он поможет ее телу расти и развиваться нормально, Эмилия избежит тяжелых последствий болезни. Но это лекарство бесплатно не предоставляется, так как у дочки нет инвалидности. Самим нам его не купить: терапия нужна длительная, препарат стоит дорого. Прошу, помогите!"

Для спасения Эмилии Аскаровой не хватает 486 303 руб.

"У Эмилии диагностирован синдром Шерешевского – Тёрнера: недостаточная секреция гормона роста приводит к аномальной низкорослости. Терапия препаратом растан (соматропин) позволит ускорить рост костей ребенка, а также будет способствовать нормальному развитию органов и систем организма девочки"

Стоимость лекарства 490 838 руб.

4535 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 486 303 руб.

ПОМОЧЬ ЭМИЛИИ

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