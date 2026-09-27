В Москве мужчины могут теперь воспользоваться услугами няни

Няня для мужчин: новая услуга для жителей Москвы В Москве мужчины могут теперь воспользоваться услугами няни

Москва27 сен Вести.В Москве на сайте объявлений появилась услуга "Няня для мужчин": уставшим представителям сильного пола предлагают за деньги почувствовать себя ребенком, не испытывая при этом стыда или осуждения, сообщает Telegram-канал 112.

В описании услуги говорится: здесь укроют пледом, заварят чай и скажут: "Ты хороший. Ты справился. А теперь просто отдохни" говорится в сообщении

Услуга стоит 20 тысяч рублей. За эту сумму мужчин обещают выслушать, обнять, погладить по голове и убаюкать. Клиенты на сеансе могут на свой выбор или молчать, или рассказывать о своих проблемах.

По уверению хозяйки объявления, клиентов у нее много, в день пишут около ста мужчин.