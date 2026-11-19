NYT сообщила о разочаровании Трампа в Вэнсе из-за критики войны против Ирана NYT: Трамп разочаровался в Вэнсе из-за критики войны против Ирана

Москва19 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп разочаровался в вице-президента США Джей Ди Вэнсе после его критики начала военной операции против Ирана.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

После окончания промежуточных выборов в Конгресс США Вэнс в соцсети X назвал в качестве причины поражения Республиканской партии неудачную военную операцию США против Ирана. Тогда же вице-президент раскритиковал общую риторику администрации в предвыборный период. Именно это заявление, по данным газеты, стало причиной разногласий.

При этом изначально Трампа, казалось, совершенно не смутил послевыборный анализ Вэнса, однако за последние две недели американский лидер "стал все больше разочаровываться" и высказывать своим помощникам и союзникам недовольство тем, как именно вице-президент сформулировал свою позицию. Он также отдельно подчеркнул, что Вэнс должен был назвать правильным решение Трампа начать военную операцию против Ирана.

Дональд Трамп публично дал понять, что испытывает раздражение по отношению к Джей Ди Вэнсу, заявив ранее в этом месяце, что тому следовало бы "сделать еще одно заявление" сказано в публикации

По информации газеты, эта напряженность может в будущем повлиять на выдвижение Вэнса кандидатом в президенты. При этом Трамп продолжал в частных беседах хвалить госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, тот может стать сильным кандидатом в президенты.

Между тем, после публикации Вэнса Трамп признал, что война с Ираном, спровоцировавшая рост цен на топливо, во многом повлияла на поражение республиканцев на прошедших выборах.

Сын президента США Дональд Трамп-младший также поддержал позицию Вэнса о влиянии войны с Ираном на результаты промежуточных выборов в американский Конгресс.