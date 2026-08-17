NYT: Украина использовала против РФ спутниковые снимки от союзников еще до СВО

NYT узнала об использовании Украиной против РФ спутниковых снимков еще до СВО NYT: Украина использовала против РФ спутниковые снимки от союзников еще до СВО

Москва17 авг Вести.Киев использовал полученные от правительств союзных стран и коммерческих компаний спутниковые снимки для действий против России еще до начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, до недавнего момента доступ к подобным данным был ограниченным и предоставлялся в основном лишь высшему военному командованию для стратегического планирования. Однако поставки спутниковой информации Киеву, как пишет NYT, могли прерываться и зависели от политических решений союзников.

В 2024 году NYT писала, что Украина получала спутниковые снимки от Великобритании и США накануне нападения на Курскую область. При этом журнал The Atlantic писал, что власти США бесплатно предоставляют Украине разведывательные данные, которые используются в том числе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России.