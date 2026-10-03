ОАЭ пригрозили Британии лишить ее инвестиций из-за ситуации с "Манчестер Сити" ОАЭ грозят Британии лишить ее инвестиций из-за дела против "Манчестер Сити"

Москва3 окт Вести.Объединенные Арабские Эмираты пригрозили Великобритании отказом от миллиардов фунтов будущих инвестиций после того, как английский футбольный клуб "Манчестер Сити" признали виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, Абу-Даби может пересмотреть вопрос о финансировании сразу двух крупных британских проектов: технологического коридора между Оксфордом и Кембриджем, под который власти рассчитывают привлечь £10 млрд частных инвестиций, а также "Северного коридора роста".

Как сказано в материале, председатель правления "Манчестер Сити" Халдун аль-Мубарак встретился с британским министром бизнеса и торговли Джонатаном Рейнольдсом на Даунинг-стрит за две недели до того, как Английская Премьер-лига (АПЛ) объявила о признании клуба виновным.

В публикации отмечается, что в британском министерстве бизнеса и торговли заявили, что стороны на встрече не обсуждали "Манчестер Сити", а говорили о торговле, обороне и безопасности, хотя на тот момент аль-Мубарак уже знал об итогах разбирательства.

Издание обращает внимание на то, что скандал оказал давление на премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема, который изначально положительно отзывался о владельцах "Сити" из ОАЭ и заявлял, что будет "действительно обеспокоен", если они решат продать клуб. Однако вскоре Даунинг-стрит пришлось "дать задний ход" и подчеркнуть, что ни одна команда не находится "выше правил", пишет Telegraph.

Аль-Мубарак, помимо руководства клубом, также занимает пост генерального директора суверенного фонда ОАЭ Mubadala, под управлением которого находятся активы почти на 300 млрд фунтов. Газета ознакомилась с документом от февраля 2026 года, который свидетельствует о готовности аль-Мубарак и фонда инвестировать в проект оксфордско-кембриджского коридора.

Кроме того, согласно информации издания, в феврале этого года с эмиратской стороной вели переговоры и по линии другого, еще более крупного фонда, Инвестиционного управления Абу-Даби (ADIA) с активами около £900 млрд, которое возглавляет шейх Хамад бен Заид Аль Нахайян.

Ранее "Манчестер Сити" признали виновным в нарушении 114 из 115 предъявленных финансовых правил АПЛ. Само разбирательство началось в 2023 году и продолжалось четыре года.