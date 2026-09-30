Министр Пауэлл фанатам МЮ: вы все равно дерьмо, и вы сами это знаете Британский министр образования обругала болельщиков "Манчестер Юнайтед"

Москва30 сен Вести.Министр образования Великобритании Люси Пауэлл выступила на ежегодной конференции правящей Лейбористской партии в Ливерпуле. Отвечая болельщикам "красных дьяволов", злорадствующим по поводу дела о финансовых нарушениях в клубе "Манчестер Сити", Пауэлл сорвалась на откровенное хамство.

Хочу сказать всем болельщикам "Юнайтед", которые всю неделю злорадствовали: вы все равно дерьмо, и вы сами это знаете заявила Пауэлл, отметив, что является болельщицей "Сити"

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" столкнулся с серьезными санкциями, включая возможное исключение из Английской премьер-лиги. По информации британских СМИ, клуб признан виновным в 114 из 115 предъявленных обвинений.