Обама усомнился в том, что Трампу удастся превзойти СВПД с Ираном Обама: новая сделка Трампа с Ираном едва ли будет отличаться от СВПД

Москва14 июн Вести.Новая сделка с Тегераном едва ли будет значительно отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, который был согласован в 2015 году. Такое мнение высказал бывший президент США Барак Обама в интервью ABC.

СВПД был заключен во время президентства Обамы между Ираном, "пятеркой" постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция) и Германией. В рамках этой сделки Тегеран взял на себя обязательство серьезно урезать свою ядерную программу, сократить запасы обогащенного урана и дать международным инспекторам доступ на свои объекты. В обмен на это международное сообщество сняло с Исламской Республики экономические санкции. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этого соглашения.

Сомнительно, что какая-либо возникнувшая договоренность будет значительно отличаться или станет значительным улучшением сделки, которая была у нас с самого начала, и работала длительный период времени, пока мы, США, не вышли из нее сказал он

Обама также отметил, что мнение о возможности "проложить путь силой или бомбами может иногда казаться привлекательным" способом решить многие сложные международные проблемы. Однако, считает политик, пора выучить урок о том, что дипломатия требует времени и использования всех возможностей.