Обе сорвавшиеся смертные казни в Теннесси курировал один и тот же врач Богданов: за сорвавшимися смертными казнями в Теннесси стоит один врач

Москва21 ноя Вести.Две неудачные попытки исполнения смертных приговоров в американском штате Теннесси связаны с работой одного и того же врача. Об этом написал журналист информационной службы "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке.

Хуже всего дела обстоят в Теннесси. В этом штате казнь за год сорвалась дважды. Весной там пытались казнить Тони Каррутерса, приговоренного за тройное убийство в Мемфисе в 1994 году. 21 мая процедуру отменили: больше часа не могли найти вену для второй, резервной капельницы, которую требует протокол. В сентябре очередь дошла до Кристы Пайк. В 1995 году она, тогда еще 18-летняя, убила свою однокурсницу Колин Слеммер. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате за 200 лет. Ей ввели две дозы пентобарбитала, но она продолжала дышать: хрипела, разговаривала, жаловалась на боль в руке. Из тюрьмы ее увезли на скорой, а не на катафалке. Такого в Америке еще не было написал Богданов

Богданов обратил внимание на то, что обе процедуры курировал один и тот же врач – Марк Фаулер.

Семеро осужденных раньше выживали, когда палачи не могли найти вену, но после введения смертельных препаратов не выживал никто. По версии адвокатов, яд не попал в кровь, а скопился в руках и оставил ожоги и волдыри. Обе процедуры курировал один и тот же врач, Марк Фаулер. А тюремное ведомство заявило, что выполнило каждый шаг утвержденного протокола. В итоге губернатор Билл Ли затребовал независимую экспертизу и приостановил казни до конца 2026 года, то есть всего на три месяца заявил Богданов

Подробнее о том, как самая "милосердная" казнь в США все чаще становится пыткой, Богданов рассказал в своей колонке.