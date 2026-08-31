Москва31 авгВести.ВСУ нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в городе Валуйки Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Уточняется, что для атаки противник использовал беспилотный летательный аппарат.
В городе Валуйки при атаке беспилотника на объект транспортной инфраструктуры погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близкимговорится в публикации оперштаба в MAX
Кроме того, ранения получили еще три мужчины. Медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в больницу.