Москва31 авгВести.ВСУ нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в городе Валуйки Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что для атаки противник использовал беспилотный летательный аппарат.

В городе Валуйки при атаке беспилотника на объект транспортной инфраструктуры погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близким

говорится в публикации оперштаба в MAX

Кроме того, ранения получили еще три мужчины. Медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в больницу.