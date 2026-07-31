Один житель Белгородской области погиб, еще трое ранены после атак дронов ВСУ

Житель Белгородской области погиб, еще трое ранены после атак ВСУ Один житель Белгородской области погиб, еще трое ранены после атак дронов ВСУ

Москва31 июл Вести.Передвигавшийся на самокате мирный житель Белгородской области погиб, еще три человека получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Волчья Александровка … FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Ракетному обстрелу подвергся Белгородский округ: в селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома — пострадали 3 женщины. Двое получили осколочные ранения тела, третья пострадавшая — ранение брюшной полости, по оценке медиков, она в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставляют в медучреждение.

В результате прилетов повреждены 4 частных дома, 2 хозпостройки, 2 автомобиля, а также перебита газовая труба.

Информация о последствиях уточняется.