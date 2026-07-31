Москва31 июлВести.Передвигавшийся на самокате мирный житель Белгородской области погиб, еще три человека получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Волчья Александровка … FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего

говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Ракетному обстрелу подвергся Белгородский округ: в селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома — пострадали 3 женщины. Двое получили осколочные ранения тела, третья пострадавшая — ранение брюшной полости, по оценке медиков, она в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставляют в медучреждение.

В результате прилетов повреждены 4 частных дома, 2 хозпостройки, 2 автомобиля, а также перебита газовая труба.

Информация о последствиях уточняется.