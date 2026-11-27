Обезьяны "захватили" Тадж-Махал в Индии NDTV: сотни обезьян заполонили входы в Тадж-Махал в Индии

Москва27 ноя Вести.Сотни диких обезьян заполонили территорию Тадж-Махала в индийском городе Агра, создав опасность для посетителей. Об этом сообщил телеканал NDTV.

На территории Тадж-Махала и рядом с ним насчитывается множество обезьян. Хотя власти уже не раз обещали принять меры по их отлову и вывозу, решить этот вопрос пока не удалось.

По данным телеканала, рост популяции приматов негативно сказывается на репутации Тадж-Махала, который является символом индийского наследия и важнейшим туристическим объектом.

Строительство Тадж-Махала началось в 1630-х годах. Мавзолей и ансамбль завершали поэтапно, а финальные работы комплекса относятся к 1650 годам. Объект воспринимается как "архитектура чувств": история любви, скорби и памяти здесь выражена формой, светом и пропорциями.