Обнаруженный в Азовском море новый вид краба уже освоил Таманский залив В Азовском море растет популяция грязевого краба из Атлантики

Москва8 окт Вести.Грязевой краб из Атлантики, которого обнаружили в 2024 году в Таманском заливе Азовского моря, на сегодняшний день уже освоил весь залив и начал заходить в юго-восточную часть моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Найденные половозрелые особи с икрой могут служить косвенным указанием на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции говорится в сообщении

Ранее грязевого краба находили на крымском побережье Керченского пролива и Азовского моря, а также в Севастополе и на западе Черного моря.