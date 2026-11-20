Москва20 ноя Вести.Обновленный стекольный завод "Ларта гласс" в Раменском сможет выпускать конкурентоспособную продукцию на европейском рынке. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На модернизированном производстве впервые в России выпустили лист стекла длиной 18,5 метров. Раньше такую продукцию приходилось закупать за рубежом, отметил Воробьев.

Витражные, большие размеры стекол, они импортировались из Европы, когда из Прибалтики. Сегодня заметный конкурент находится в нашей братской стране, но мы рады, что сегодня достойный производитель, высокотехнологичный производитель у нас здесь в Раменском. Он экономит на логистике, он имеет большой рынок, и мы заинтересованы в том, чтобы предприятие работало. Работало с прибылью, потому что для нас это рабочие места, налоги и технологии, конечно