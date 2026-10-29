Москва29 окт Вести.Крупносерийный выпуск высокоточных алюминиевых деталей для радиоэлектроники и машиностроения запущен на предприятии Ростеха, сообщает госкорпорация.

Наш холдинг Росэл начал крупносерийный выпуск деталей для радиоэлектроники, машино- и приборостроения. Новые мощности позволяют производить до 900 тыс. изделий в год говорится в сообщении

Отмечается, что, в частности, налажено производство теплоотводов, корпусов радиоэлектронной аппаратуры и оснований силовых модулей для отраслей машиностроения, автоэлектроники, телекоммуникаций.

Новый метод высокоточного тонкостенного литья позволяет экономить ресурсы и ускоряет выпуск, так как детали максимально близки к готовому виду, и их почти не нужно дорабатывать на станках, отмечает Ростех.

За счет оптимизации производственного цикла себестоимость продукции снижается примерно на 15%. Российские предприятия получают доступ к качественным комплектующим внутри страны, что снижает зависимость от зарубежных поставщиков отмечается в сообщении

Ранее Ростех сообщал, что специалисты выпустили новую винтовку для охотников, которая обладает такой высокой точностью, что позволяет издалека попасть "белке в глаз".