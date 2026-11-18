Москва18 ноя Вести.Корабль противоминной обороны "Дмитрий Лысов" передан Военно-морскому флоту России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военные добавляют, что корабль был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. 18 ноября на тральщике подняли Военно-морской флаг.

Сегодня большой праздник для Военно-морского флота, который получает новейший корабль противоминной обороны. Корабль назван в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова, который в сентябре 1944 года до конца исполнил свой долг, выполняя задачи по обеспечению проводки конвоев и руководя боем с немецкой подводной лодкой заявил заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Воробьев

"Дмитрий Лысов" относится к тральщикам проекта 12700 "Александрит", которые считаются крупнейшими в мире боевыми кораблями с корпусом из монолитного стеклопластика.

Этот материал применяется в конструкции тральщиков для того, чтобы на них не реагировали мины с магнитными взрывателями. Также "Александр Лысов" отличается подруливающими устройствами, повышающими маневренность, и новой, более комфортной для экипажа, планировкой внутренних помещений.

Известно, что тральщики проекта 12700 оснащены автоматизированным комплексом поиска и уничтожения морских мин. Из вооружения на корабле имеются шестиствольная 30-миллиметровая пушка АК-306, переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" или "Игла", тумбы для установки пулеметов.