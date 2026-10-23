Новый робототехнический комплекс разминирования будет использоваться в зоне СВО

В России создали уникальный робототехнический комплекс разминирования Новый робототехнический комплекс разминирования будет использоваться в зоне СВО

Москва23 окт Вести.Российские специалисты разработали новейший робототехнический комплекс "Титан".

Он предназначен для работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика изделия.

Роботу предстоит решать задачи по разминированию в условиях массового применения противником противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Машина будет проделывать сплошные проходы в противопехотных минно-взрывных заграждениях. Комплекс обладает повышенным запасом взрывоустойчивости и может использоваться для траления мин с нажимными, натяжными и обрывными датчиками цели.

По нашей информации, аналогов, имеющих сопоставимое по качеству оборудование и защищенность, не применяется по обе стороны линии боевого соприкосновения заявил разработчик изделия

Масса комплекса 2,3 тонны, грузоподъемность – одна тонна. "Титан" с тралящим оборудованием способен развивать максимальную скорость до 7 км/ч, ширина полосы траления составляет два метра.

Машина может работать в автономном режиме как минимум 3,5 часа. Дальность управления комплексом составляет не менее 500 метров, и при необходимости он может быть оснащен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Титан" успешно прошел испытания, и сейчас его создатели совершенствуют уровень защищенности робота и дорабатывают конструкцию тралящего оборудования, добавил собеседник агентства.

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