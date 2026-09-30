Москва30 сен Вести.Луганское машиностроительное предприятие "Лугамаш" получило объем производственного оборудования, превысивший совокупные закупки за предыдущие десять лет, что стало возможным благодаря государственной поддержке. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор завода Дмитрий Костюченко.

До 2022 года мы все это производство осваивали и внедряли на существующем оборудовании. И уже начиная с 2022 года, когда нам были предоставлены возможности участия в региональных и федеральных программах мер поддержки, мы оснастили завод производственным оборудованием в таком количестве, которого не было, наверное, приобретено за десять лет. В трудную минуту нам была оказана колоссальная помощь как от Трансмашхолдинга, так и, конечно же, от всей Российской Федерации заявил Костюченко

Предприятие специализируется на выпуске запасных частей для производства локомотивов, а также ремонта и модернизации подвижного состава. До 2014 года завод производил до 400 агрегатов в год, а его штат насчитывал свыше 5 тысяч человек. Экономическая блокада со стороны Украины в сочетании с боевыми действиями фактически парализовала работу предприятия. Тем не менее "Лугамаш", запущенный в 2015 году на базе Луганского тепловозостроительного завода, сумел с нуля организовать серийный выпуск более 200 наименований новой продукции для российского железнодорожного транспорта.

Помимо производственной деятельности, завод на протяжении нескольких лет участвует во всероссийской акции "Неделя без турникета". Дважды в год — весной и осенью — цеха предприятия открываются для учащихся местных школ, техникумов и вузов. За это время на заводе побывало около 8 тысяч студентов и школьников.

Уже третий год практикуем: на летние каникулы мы берем детей в возрасте от 14 до 17 лет. Работают они разное количество времени — кто четыре, кто пять часов. Мы платим им зарплату, и у нас уже есть такая практика, что несколько человек к нам уже устроились на работу добавил Костюченко

30 сентября — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В течение четырех лет с момента воссоединения в регионах ремонтируются дороги, социальные объекты и жилая инфраструктура.