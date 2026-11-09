Обогреваемый тротуар появился у жилого дома в Казани В Казани появился тротуар с подогревом

Москва9 ноя Вести.Первый тротуар с обогревом появился в Казани – его сделали во дворе дома №83 по улице Амирхана, сообщает издание Inkazan.ru со ссылкой на заместителя руководителя городского исполкома Искандера Гиниятуллина.

Он пояснил, что система электрообогрева должна помочь избежать скопления снега и образования наледи в холодное время года. Работы были проведены в рамках программы "Наш двор".

Пока такой тротуар в городе только один, но власти планируют изучить, как технология покажет себя в, и после этого решить, стоит ли использовать ее в других дворах Казани отмечается в публикации

Рассматривается и другой способ обогрева пешеходных дорожек – с использованием обратной воды из тепловых сетей.

По мнению Гиниятуллина, этот способ можно внедрять на этапе проектирования новостроек.