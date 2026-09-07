Москва7 сен Вести.Вооруженные силы Украины перестали вступать в стрелковые бои с российским войсками. Об этом в беседе с KP.RU рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он назвал неизбежным обрушение фронта.

Мы напрасно думаем, что с той стороны фронта устали меньше, чем мы. Там на порядок больше устали. Они в стрелковые бои не вступают. Это значит, боевого духа просто ноль. Он может просто с пультом сидеть, самолетики запускать. А выйти лицом к лицу с автоматом к нашим штурмовикам - нет сказал Стешин

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает добиться победы в специальной военной операции в "видимой перспективе".