Москва27 авгВести.Украинские боевики могут выйти из Донбасса в ближайшее время, считает военный корреспондент Дмитрий Стешин.
При этом ВСУ захотят уплотнить оборону в Днепропетровской области, сообщил военкор KP.RU.
Можно предположить, что ВСУ задерживаться там (в Донбассе - Прим. ред.) не собираются надолго. Конечно, я могу только предполагать, интуитивно, что в последние месяцы, на уровне подсознания, смысл обороны последних оккупированных фрагментов Донбасса полностью Киевской камарильей утерялся. И есть мнение, что они хотят все-таки оставить Донбасс, но уплотнить свою оборону в Днепропетровской области до пределасказал Стешин
Он отметил, что такой ход - вполне в логике стратегии Киева "размена территорий на время".