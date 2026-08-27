Военкор Стешин: ВСУ могут оставить Донбасс в ближайшее время

Военкор Стешин предположил, что ВСУ скоро оставят Донбасс Военкор Стешин: ВСУ могут оставить Донбасс в ближайшее время

Москва27 авг Вести.Украинские боевики могут выйти из Донбасса в ближайшее время, считает военный корреспондент Дмитрий Стешин.

При этом ВСУ захотят уплотнить оборону в Днепропетровской области, сообщил военкор KP.RU.

Можно предположить, что ВСУ задерживаться там (в Донбассе - Прим. ред.) не собираются надолго. Конечно, я могу только предполагать, интуитивно, что в последние месяцы, на уровне подсознания, смысл обороны последних оккупированных фрагментов Донбасса полностью Киевской камарильей утерялся. И есть мнение, что они хотят все-таки оставить Донбасс, но уплотнить свою оборону в Днепропетровской области до предела сказал Стешин

Он отметил, что такой ход - вполне в логике стратегии Киева "размена территорий на время".