Москва27 авгВести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в течение следующего года существенно продвинутся в вопросе установления контроля над Донбассом, а к началу 2027 года уже будут стоять у окраин Славянска и Краматорска. Такой прогноз опубликовало издание Die Welt со ссылкой на одну из ведущих спецслужб Европы.
В материале также приводится комментарий командиров украинских подразделений, которые признают, что могут вскоре потерять контроль над удерживаемыми частями Донбасса.
Как стало известно газете Welt из бесед с представителями одной из ведущих европейских спецслужб, российская армия может достичь окраин Краматорска и Славянска уже к началу 2027 годаговорится в публикации
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал идею о том, что Донбасс по итогам переговоров с Киевом может отойти под управление третьей стороны. Он напомнил, что эта территория является частью Российской Федерации.