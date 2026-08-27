Welt: спецслужбы в Европе уверены, что ВСУ сдадут Донбасс в 2027 году

Европейские спецслужбы раскрыли, когда ВСУ сдадут Донбасс Welt: спецслужбы в Европе уверены, что ВСУ сдадут Донбасс в 2027 году

Москва27 авг Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в течение следующего года существенно продвинутся в вопросе установления контроля над Донбассом, а к началу 2027 года уже будут стоять у окраин Славянска и Краматорска. Такой прогноз опубликовало издание Die Welt со ссылкой на одну из ведущих спецслужб Европы.

В материале также приводится комментарий командиров украинских подразделений, которые признают, что могут вскоре потерять контроль над удерживаемыми частями Донбасса.

Как стало известно газете Welt из бесед с представителями одной из ведущих европейских спецслужб, российская армия может достичь окраин Краматорска и Славянска уже к началу 2027 года говорится в публикации

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал идею о том, что Донбасс по итогам переговоров с Киевом может отойти под управление третьей стороны. Он напомнил, что эта территория является частью Российской Федерации.