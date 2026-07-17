Москва17 июлВести.Вооруженные силы (ВС) России до конца 2026 года полностью освободят Донбасс и, возможно, большую часть Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
В беседе со швейцарским журналом Die Weltwoche он подчеркнул, что ситуация на линии фронта развивается.
Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей, это зависит от обстоятельствсказал Соловьёв
По его словам, Москва из-за обстрелов российской территории, вероятно, создаст определенные барьеры для обеспечения безопасности.
Соловьёв также отметил неизбежность большой войны в Европе, поскольку европейские правительства продолжают курс на эскалацию. Он напомнил, что Россия никогда не инициировала разжигание конфликта, в то время как экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на продолжении боевых действий.