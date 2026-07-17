Соловьёв считает, что российская армия до конца 2026 года освободит Донбасс

Соловьёв: ВС РФ освободят Донбасс до конца 2026 года Соловьёв считает, что российская армия до конца 2026 года освободит Донбасс

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России до конца 2026 года полностью освободят Донбасс и, возможно, большую часть Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

В беседе со швейцарским журналом Die Weltwoche он подчеркнул, что ситуация на линии фронта развивается.

Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей, это зависит от обстоятельств сказал Соловьёв

По его словам, Москва из-за обстрелов российской территории, вероятно, создаст определенные барьеры для обеспечения безопасности.

Соловьёв также отметил неизбежность большой войны в Европе, поскольку европейские правительства продолжают курс на эскалацию. Он напомнил, что Россия никогда не инициировала разжигание конфликта, в то время как экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на продолжении боевых действий.