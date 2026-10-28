Москва28 окт Вести.Представители китайской молодежи нашли замену отношениям и детям: они массово "заводят" или "выращивают" кирпичи. По их словам, это намного более дешевая альтернатива, не требующая особого ухода, пишет The Guardian.

Странное хобби зарождается среди молодежи Китая, испытывающей стресс... Столкнувшись с вялотекущим рынком труда после многих лет напряженной учебы, многие молодые люди решают отказаться от "крысиных бегов" и вместо этого выбирают "лежачий образ жизни" – образ жизни, не требующий больших усилий и стресса говорится в публикации

Тренд стремительно распространился в местной социальной сети Weibo. Пользователи активно публикуют фотографии своих "кирпичных младенцев", а некоторые называют себя "родителями кирпичей". Хештег, связанный с этим трендом, набрал более пяти миллионов просмотров.

Китайские комментаторы связывают эту тенденцию с тем, что молодые люди ищут простые способы обрести смысл жизни. Один из "родителей" кирпичей рассказал китайским СМИ, что это хобби приносит "чувство удовлетворения не меньшее, чем от завершения долгосрочного проекта" добавили авторы статьи

Некоторые пользователи также поделились, что кирпич дает им чувство уверенности, которое кажется им более основательным, чем многие отношения. Психологи называют это "эмоциональным общением с нулевой энергией": оно удовлетворяет потребность в компании, но при этом не требует ответной любви.

Ряд китайцев и вовсе стали выращивать на кирпичах мох. По их словам, это намного проще, чем ухаживать за комнатными растениями: все, что нужно делать – это опрыскивать кирпичи водой несколько раз в день и ждать. Такие кирпичи они называют "практически бессмертными".

Если вы забудете их полить, мох впадет в спячку. Если вы не забудете их полить, зелень снова появится цитирует Guardian одно из китайских СМИ

Однако у этого тренда есть и обратная сторона. Специалисты предупреждают, что такое окультуривание может навредить здоровью, поскольку выращивание может привести к распространению плесени, а у кого-то – спровоцировать зуд и жжение в глазах. Эксперты рекомендуют держать обитые мхом кирпичи в закрытых помещениях, а работать с ними – в масках и перчатках, чтобы снизить риск вдыхания спор и контакта с кожей.