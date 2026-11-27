Москва27 ноя Вести.В Германии тайно формируется закрытое влиятельное общество, которое, используя искусственный интеллект, представляет собой потенциальную угрозу для России. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал политолог Александр Сосновский.

По его словам, Германия исторически является родиной для множества организаций, которые функционируют в условиях полной секретности и остаются неизвестными широкой общественности.

Они существуют и работают, и рождаются совершенно в другом облике. Вот одна из таких организаций, она имеет уже прямое отношение к искусственному интеллекту. Эта тема необычайно интересная. Два очень известных товарища, которые и так уже своим Palantir (компания Palantir Technologies - публичная компания, которая разрабатывает программные платформы для интеграции, анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта в работу государства и крупного бизнеса - прим. ред.) фактически Германию опутали сетями, они стоят у истоков этой самой организации - Петр Тиль, и Александр Карп — это люди, которые имеют прямое отношение к Германии рассказал Сосновский

По его словам, научные исследования и защита диссертаций, которые заложили основу идеологии и философии искусственного интеллекта, проводились именно в Германии. Эти работы, по его мнению, не только публично обосновывают новые идеи, но и, подобно тайным обществам прошлого (например, масонским), незаметно для общества и государства формируют новую структуру. Она опирается на принципы закрытого сообщества и активно использует как сам искусственный интеллект, так и его основополагающие принципы.

Я говорю о неком обществе, которое условно назову "Обществом диалога". В этом обществе официально было заявлено, имеется около трехсот пятидесяти членов. Я раскопал список приблизительно. А когда я внимательно разбирался с этим списком, конечно, я был поражен, начиная от Хилари Клинтон и заканчивая действующими конгрессменами, сенаторами, министрами из правительства Фридриха Мерца и Каи Каллас. Они собираются на совещаниях, встречах и говорят на различные научно-технические темы. Причем первоначально, для того чтобы попасть [туда], тебя должны порекомендовать - в это общество просто так вступить невозможно. А потом ты должен не заплатить вступительный взнос, а поучаствовать в форуме. Участие в форуме стоит для этих людей гроши - 15, 20, 25 тысяч долларов рассказал политолог

По его мнению, нормального человека из общества такая сумма отсекает. Остаются только те люди, которые могут за вечер в этой самой группе заплатить 25 000 долларов

И сейчас они формируют некую надстройку, которая не видна ни для общества, она не видна ни для государственных структур, потому что они в этом уже участвуют, и фактически используя тот же самый искусственный интеллект, находясь в этих самых группах, они решают свои сегодняшние проблемы. Но напомню, что такое общество уже существует, оно основано на принципах Алекса Карпа и Питера Тиля, и надо просто этим вопросом серьезно заниматься. Это то, что в первую очередь противостоит России заявил Сосновский

Ранее сообщалось, что американский боевой ИИ может знать привычки каждого гражданина РФ. Американская компания Palantir, которая занимается разработкой боевого ИИ, выбрала себе главного поставщика вычислительных мощностей. Им станет амстердамская компания Nebius, созданная основателем "Яндекса" Аркадием Воложем.